Азербайджан превратится в центр гастрономического туризма

В Азербайджане предлагается развитие гастрономического туризма в новой форме. Об этом сказал Trend в среду советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

Он предложил, чтобы туристические компании в связи с этим подготовили специальные программы. Одна из этих программ - участие туристов в процессе приготовления еды для себя в ресторанах.

"Турист, прибывший в нашу страну, при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил может по своему рецепту или при помощи повара приготовить различные блюда. Такая программа понравится большинству туристов и будет способствовать привлечению еще большего количества туристов в нашу страну", - сказал он.