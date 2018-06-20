Азербайджан превратится в центр гастрономического туризма
20 июня 2018 23:33 194
В Азербайджане предлагается развитие гастрономического туризма в новой форме. Об этом сказал Trend в среду советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.
Он предложил, чтобы туристические компании в связи с этим подготовили специальные программы. Одна из этих программ - участие туристов в процессе приготовления еды для себя в ресторанах.
"Турист, прибывший в нашу страну, при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил может по своему рецепту или при помощи повара приготовить различные блюда. Такая программа понравится большинству туристов и будет способствовать привлечению еще большего количества туристов в нашу страну", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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