В Азербайджане произошло еще одно массовое отравление на хлопковом поле
21 июня 2018 09:22 430
19 человек, работающих на хлопковом поле в Тертерском районе, обратились с признаками химического отравления в Евлахскую больницу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, массовое отравление произошло на хлопковом поле села Хорузлу.
Часть пострадавших после оказанной первой медпомощи была отпущена домой на амбулаторное лечение, состояние остальных - удовлетворительное.
Схожее происшествие было зарегистрировано и в Агдамском районе, где 2 хлопкороба с диагнозом пищевое отравление были помещены в местную больницу.
По обоим фактам ведется расследование.
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