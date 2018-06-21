В Баку презентована книга "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны" - ФОТО

В среду в Российском информационно-культурном центре в Баку прошла официальная презентация монографии ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук Михаила Мухина "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)", посвященная вкладу АзССР и азербайджанской нефтяной промышленности в дело Великой Победы. Книга издана по проекту исторического факультета МГУ и "Общества дружбы с Азербайджаном". Презентация была организована историческим факультетом и "Ассоциацией историков стран постсоветского пространства" с целью более глубокого освещения страниц совместной истории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа", Михаил Мухин пояснил свою заинтересованность темой азербайджанской нефти работой над проблемой обеспечения войск авиатопливом в годы Великой Отечественной войны. "Шаг за шагом я вышел на осознание для самого себя важности топливной промышленности страны в целом, а в особенности топливной промышленности Азербайджана. Не секрет, что в годы ВОВ от трех четвертей до двух третей всей нефти страны поступало именно с Абшеронского полуострова. Конечно, эта тема не нова для советской историографии и историографии независимого Азербайджана, про это много кто писал - но мне очень повезло: во время архивных изысканий мне удалось найти дела буквально с девственно чистыми листами исследования, то есть до меня их никто не брал. В том числе они были посвящены деятельности Азнефтекомбината в предвоенные годы и после ВОВ - поэтому я и начал изучать это более пристально", - рассказал он.

В процессе исторических изысканий ученому понадобилось исследовать тему АзССР в целом. "Я все чаще начал ловить себя на том, что я как историк не могу внятно сам для себя объяснить, почему нефтяная промышленность Азербайджана развивалась именно так, если я не буду затрагивать сюжеты, которые, на первый взгляд, к экономической истории отношения не имеют, но при этом постоянно на нее влияют. Поэтому я занялся социокультурными проблемами. В частности, я никак не мог понять, как, за счет чего удалось выстоять в начале войны, с 22 июня 1941 года по 1 января 1942 года - и я понял, что это было сделано исключительно за счет моральных качеств. Но для того, чтобы понять, откуда это взялось, мне нужно было разбираться, как социум Азербайджанской ССР жил, что он представлял из себя, как он соотносился с социумом всей остальной страны - сначала в 1930-е годы, затем в 1920-е годы, затем в дореволюционный период. Постепенно, шаг за шагом, я вынужден был отступать до Каспийских походов Петра Великого, когда два великих этноса - российский и азербайджанский - впервые посмотрели друг другу в лицо и начали задумываться, как жить дальше", - отметил Михаил Мухин.

Благодаря подобному подходу и сложилась структура исследования. "В первой главе я рассматриваю историю инкорпорации (я предпочитаю этот термин, а не вхождение) Азербайджана в состав России, потому что я твердо уверен, что на начало XIX века азербайджанская элита, как культурная, так и политическая, находилась в состоянии цивилизационного выбора. Были люди, ориентировавшиеся на Иран, были те, кто планировал вхождение в османский мир, и были достаточно широкие круги, которые предпочитали вестернизироваться и в этом плане ориентировались на Россию - если бы как раз эти круги не одержали победу, Азербайджан не вошел бы в состав России", - сообщил ученый.

"Во второй главе я рассматриваю процесс становления азербайджанской нефтепромышленности в годы существования Российской Империи. Третья глава посвящена 1920-м-1930-м годам. А вот четвертую главу я позволил себе посвятить исключительно тем самым шести месяцам начала Великой Отечественной войны. Конечно, для историков Великой Отечественной войны, оборонной промышленности или экономики это нехарактерно - на шесть месяцев приходится одна глава, а на следующие три с лишним года тоже одна глава - но я твердо уверен, что те самые страшные шесть месяцев были ключевыми, именно тогда принимались самые главные решения, именно тогда решался вопрос - устоит страна, в том числе Азербайджан, или нет", - обратил внимание Михаил Мухин.

По словам историка, даже несмотря на документы сложно было понять, какие физические и моральные силы понадобились для того трудового подвига, который совершили в Азербайджане в годы Великой Отечественной войны. "После того, как гитлеровцы захватили большую часть железных дорог, которые вели на Кавказ, поставлять в Баку даже те скудные ресурсы, которые центр мог выделить для Абшерона, было сложно чисто технически. Поэтому нефтяники Азербайджана сделали ставку на внутренние ресурсы и резервы. Когда читаешь об этих резервах, буквально волосы встают дыбом на голове. Из старых заброшенных скважин вырубались обходные трубы, которые использовались в качестве буровых. Не хватало фаянсовых изоляторов для ЛЭП, поэтому их лепили здесь же из местной глины. Не хватало приводных ремней для того, чтобы вращались шкивы, поэтому их делали из льняных ремней, покрытых лаком. Не хватало чугунных вкладышей для лебедок - делали вкладыши из дерева, которые раскалывались через два-три дня работы, так что постоянно приходилось точить новые, чтобы страна получала бензин", - поведал исследователь.

"Не менее сложно было доставлять в Россию добытую здесь нефть. Не хватало танкеров, поэтому цистерны снимали с железнодорожных платформ, наполняли нефтью, цепляли к буксиру "гирлянду" из 5-6 таких цистерн и волокли их через все Каспийское море в Кисловодск. Все это выглядело как некий фантастический роман, но в том-то и дело, что это объективная реальность, зафиксированная в документах", - добавил Михаил Мухин.

Последняя глава книги посвящена обществу Азербайджана. "Нефтяная промышленность Абшерона была ведущим сегментом экономики Азербайджана тех лет - но нефтяники существовали не в какой-то башне из слоновой кости, они были частью единого социума, их отцы и братья воевали на фронте, существовало несколько национальных азербайджанских дивизий (одна дивизия героически погибла в Крыму, другая дивизия домаршировала до Берлина и свои финальные фотоснимки сделала на фоне свежевзятых Бранденбургских ворот). Матери, жены и дочери нефтяников работали в экономике страны. Азербайджан был очень важным перевалочным узлом в южной ветви ленд-лиза, и азербайджанские транспортники тоже внесли свой вклад в победу. Азербайджанские деятели искусства регулярно выезжали на фронт в составе фронтовых бригад, пытаясь как-то подбодрить солдат. То есть воевала вся страна, весь социум, и победа была общей", - подчеркнул ученый.

"Когда я поставил последнюю точку, я понял, что лично для меня из всей этой книги самым главным выводом, самым главным уроком стало то, что нам теперь, как это ни пафосно прозвучит, надо постоянно сравнивать себя с тем, что было тогда. Вы, сидящие здесь в первых рядах, тогда вы сделали, осилили то, что было невыносимо сложно. Вы решили те задачи, которые стояли перед вами. Теперь нам, которые родились много позже 1945 года, тоже нужно себя мерить по этой мерке. Если перед нами стоит какая-то задача, мы должны ее решить, одолеть, осилить, потому что иначе нам будет безумно стыдно перед вами. Вам было в разы, на порядки тяжелее, но вы сделали - значит, и мы должны сделать", - заключил он свою речь.

Заместитель директора по науке Института истории НАНА, профессор Джаби Бахрамов поблагодарил Михаила Мухина за исследование. "Я рад, что именно такую книгу мы сегодня презентуем. Я рад приветствовать вас, добро пожаловать в Азербайджан, скажу, что, когда мы узнали об этой книге, то сразу попросили, чтобы получить ее. Хочу вам заранее сказать огромную благодарность за последние слова, которые вы сказали. Вы постарались написать чистую правду. В книге есть признание того, что без бакинской нефти, без участия Азербайджана победить немецкий фашизм было невозможно. За это вам спасибо", - сказал он.

Глава Исследовательского фонда UNEC Фархад Амирбеков поблагодарил Михаила Мухина за поиск и распространение научных исторических знаний. "Важно, чтобы ученые не только рассказывали друг другу о своей работе, но и были услышаны широкой аудиторией. Возможно, нам удастся организовать выступления историков в студенческих аудиториях - это было бы очень неплохо. Я как глава Исследовательского фонда Государственного экономического университета считаю, что наши ученые, студенты и деятели искусства должны продолжать общаться между собой для поиска истины. Что касается истории, то я сегодня еще раз убедился в том, что на самом деле эта война еще не кончилась. У меня растет 14-летний сын, его прадед воевал, участвовал в сражениях не только против Германии, но и против Японии - и когда он спрашивает, меня, где и когда начинаются войны, я понимаю, что они начинаются только там и тогда, где и когда люди забыли о предыдущей войне. Когда они начинают демонтировать памятники, в Европе ли, в Азии ли, я понимаю, что будет новая война", - обратил внимание он.

"В этом плане я искренне считаю, что Азербайджан обладает крепкой памятью и совершенно чистой совестью - то о чем говорил наш уважаемый большой ученый. Эти две основы позволяют мне считать, что мы не будем участвовать явно или косвенно, по крайней мере в рамках собственной воли, в чем-либо ужасном, за что потом нам будет стыдно. И это для меня является очень важным моментом. Своим студентам я всегда говорю о том, что они должны начинать свою жизнь с того, чтобы говорить себе, что это нужно знать, что для этого нужно учиться и много читать. Я хотел бы завершить свою речь и поблагодарить автора и всех здесь присутствующих, наших дорогих ветеранов с тем, что они нашли время, у них появилось желание, они пришли, и мы беседуем на такую важную тему", - заключил Фархад Амирбеков.

Доцент Азербайджанского Государственного Педагогического Университета Ирада Гасымова в первую очередь выразила глубокое почтение и уважение ветеранам за тот труд и героизм, который они проявили в годы Великой Отечественной войны. Также она отметила, что книга Михаила Мухина будет иметь большую просветительскую роль. "Те, кто незнаком с историей, получат возможность узнать информацию о героических событиях, которые были в жизни нашего народа. А для нас, историков, это возможность получить дополнительную глубокую информацию. Я думаю, что многие и главы, и моменты обогащены очень большим экономическим материалом, статистическими данными. Я обязательно буду использовать их у себя на лекциях. За это вам очень большое спасибо", - поведала она.

"Есть такое выражение, что театр начинается с вешалки, а книга начинается с обложки. Вот на обложке изображена удивительная символика. Посмотрите, Девичья башня, символ нашего города и республики, и Бранденбургские ворота. Это тот путь, который прошла наша дивизия, от Азербайджана до Бранденбургских ворот. И вы знаете, об этом пишет Михаил Юрьевич, 2 мая 1945 года именно группа во главе с лейтенантом Меджидовым водрузила знамя победы на Бранденбургских воротах. Эта символика говорит о том, что автор не только ее продумал, он ее еще и глубоко прочувствовал. Михаил Юрьевич, большое вам спасибо, что вы действительно постоянно через все главы, посвященные непосредственно Великой Отечественной войне, провели мысль о неимоверном, самоотверженном и героическом пути азербайджанского народа и его великом подвиге в годы Великой Отечественной войны", - заявила Ирада Гасымова.

"Вы показали героизм наших воинов на фронтах войны, показали формирование и прохождение героического пути национальных дивизий, указали национальный состав и представили такие развернутые таблицы, в которых указана динамика, Этот материал введен в оборот впервые и он может быть использован нами при прохождении курсов истории Азербайджана и в рамках курса Азербайджан в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, наверное, всю эту работу, очень кропотливую и тяжелую, можно охарактеризовать четверостишием, написанным автором гимна Советского Союза и гимна России Сергеем Михалковым: "И не двинутся машины. В грозном танковом полку, Если в баках нет бензина. Из далекого Баку". Мне кажется, что лучше этого о роли Баку, о роли Азербайджана и азербайджанцев в Великой Отечественной войне сказать было просто невозможно. Люди, которые здесь сегодня сидят, спасли мировую цивилизацию. Наверное, у них осталась небольшая обида, почему Баку не дали звание города-героя. Наверное, мы все-таки это звание заслужили. И ваша книга - подтверждение этому. Так что вам еще раз большое спасибо", - сказала представитель Азербайджанского государственного педагогического университета, обращаясь к автору книги Михаилу Мухину.

Напомним, что книга была выпущена в свет в марте в московском издательстве "Художественная литература". В своей работе Михаил Мухин обращает внимание на тот факт, что Вторая Мировая война была войной моторов, в связи с чем нефтяная промышленность являлась одной из основ обороноспособности государств. Нефть стала кровью войны, и нехватка топлива так же, а возможно и больше влияла на ситуацию на фронте, чем нехватка боеприпасов и вооружений.

В те годы основой нефтедобычи в СССР был Абшеронский полуостров. От того, насколько надежно и эффективно работали азербайджанские нефтедобытчики, зависел исход фронтовых операций Красной Армии. Хотя бакинские нефтяники не поднимались в штыковые атаки и не шли на таран, но их труд в тяжелейших военных условиях обеспечивал поставки на фронт пушек и снарядов, обеспечивал топливом танки и самолеты.

Нефтедобытчики Азербайджана воевали и победили на собственном, "нефтяном" фронте, исследованию и изложению их истории и посвящена эта монография Михаила Мухина. Также в книге рассказывается о развитии нефтяной промышленности в Азербайджане до революции и в советские годы до начала Великой Отечественной войны и о вкладе АзССР в Великую Победу помимо работы нефтяников.

В исследовании были использованы документы РГАЭ, а также РГАСПИ и ЦАМО, значительная часть из них впервые вводится в научный оборот. Работа ориентирована на широкий круг любителей истории.

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