В Баку изменится маршрут ряда автобусов - СПИСОК
21 июня 2018 10:53 1 197
В связи с подготовкой и проведением военного парада по случаю отмечаемой 26 июня 100-летней годовщины создания ВС Азербайджана будет изменена схема движения автобусов, курсирующих по проспекту Нефтяников - площади Азнефть и близнаходящимся улицам.
Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Движение автобусов №№1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 65, 88, 125, 175 и экспресса H1 будет организовано согласно ограничениям, которые будут применяться до завершения мероприятия.
Данные изменения будут действовать с 24 по 26 июня.
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