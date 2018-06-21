На одной из дорог Баку ограничивается движение транспорта

До сегодняшнего вечера будет поэтапно ограничиваться движение на автодороге Масазыр-Новханы в Абшеронском районе.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки.

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