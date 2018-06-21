На одной из дорог Баку ограничивается движение транспорта
21 июня 2018 12:18 281
До сегодняшнего вечера будет поэтапно ограничиваться движение на автодороге Масазыр-Новханы в Абшеронском районе.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!