Азербайджанские абитуриенты улучшили показатели на приемных экзаменах

Cредний балл на вступительных экзаменах по сравнению с 2012 годом вырос на 62 балла, со 177 до 239.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал начальник отдела министерства образования Эмин Амруллаев во время выступления на отчетном совещании министерства.

Начальник отдела сказал, что хоть 44% абитуриентов в 2017 году набрали менее 200 баллов, этот показатель в другие годы составлял 65%: "Cредний балл на вступительных экзаменах по сравнению с 2012 годом вырос на 62 балла, со 177 до 239".

Амруллаев также отметил, что к 2020 году к дошкольной подготовке планируется привлечь 90% детей".

По его словам, организация дошкольного образования детей в возрасте 5-6 лет за счет государственного бюджета охватывает 65%.

Начальник отдела сказал, что, если в 2012 году случаи позднего отправления в школу детей в возрасте старше 6 лет составляли 12 процентов, то в 2017 году этот показатель достиг 6 процентов.

Э. Амруллаев отметил, что по сравнению с предыдущим годом число школ с уклоном увеличилось в 6 раз, а число классов и учеников - в 4 раза.

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