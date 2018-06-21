Состоялся очередной выпуск курсантов Азербайджанской высшей военной школы им. Гейдара Алиева - ФОТО
В Азербайджанской высшей военной школе имени Гейдара Алиева в четверг прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие офицеры высокого ранга Высшей военной школы, министерства обороны, представители общественности, ветераны, члены семей и близкие курсантов.
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В исполнении образцового оркестра минобороны и курсантов прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступая на мероприятии, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил курсантов и их родителей с этим знаменательным днем.
Затем курсантам, окончившим Высшую военную школу с отличием, были вручены дипломы и ценные подарки.
Далее состоялась церемония передачи и приема боевого знамени Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева, и боевое знамя было передано курсантам следующего выпуска.
Образцовый оркестр и курсанты исполнили марш Школы. В заключение курсанты прошли перед трибунами под звуки военного марша.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!