Али Ахмедов о необходимости расширения сети частных школ

В Азербайджане необходимо расширить сеть частных школ, повысив тем самым доступность ступеней высшего образования. Об этом в четверг сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Образование - уникальная область. Не нужно ждать развития сферы образования только лишь от структур в этой сфере. Отношение общества к образованию должно измениться. Государство нуждается в повышении внимания и заботы к образованию. Главной задачей, поставленной перед государством, является также развитие образования", - отметил вице-премьер.

Ахмедов сказал, что в Азербайджане обеспечена доступность среднего образования.

"Есть также необходимость в повышении доступности уровней высшего образования. 1,30 процента населения Азербайджана составляют студенты", - сказал вице-премьер.

Ахмедов также отметил, что в Азербайджане должны быть предприняты решительные шаги в области предоставления свободы университетам.

По его словам, в последние годы в Азербайджане идет углубление реформ в сфере образования, и работа, проводимая в этом направлении, приносит свои плоды.

"В Азербайджане осуществляются глубокие реформы - от сферы экономики и до других сфер. И сфера образования также не может оставаться вне реформ", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что наука, образование в Азербайджане должны стать составной частью производительной силы.

"Развитие образования должно привести к повышению уровня культуры общества, выводу экономики страны на более высокую ступень, росту мощи государства", - сказал Али Ахмедов.

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