В Баку ожидается до 33 градусов тепла

В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, утром местами слабый туман, ветер южный. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-34 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 процентов, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется южный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также прогнозируется южный ветер. Температура морской воды - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный.

Ночью - 16-21, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

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