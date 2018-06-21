В Азербайджане начался прием заявлений в вузы и ссузы

Начался прием заявлений для участия в летних вступительных экзаменах в вузы (I-IV группы специальностей) и ссузы на базе полного среднего образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, для участия в экзаменах регистрацию прошли 58 194 абитуриента (53 461 человек - азербайджанский сектор, 4773 человека - русский сектор).

56 538 абитуриентов прошли электронную регистрацию для участия в летних приемных экзаменах по I-IV группам специальностей.

Не подтвердившие электронные заявления абитуриенты не будут допущены к конкурсу.

Прием заявлений велся на сайте с 17 мая по 20 июня. Участие в конкурсе платное.

Отметим, приемные экзамены по I-IV группам специальностей проводятся два раза в году (весенняя и летняя сессии), и абитуриенты могут участвовать в обоих экзаменах (один раз за одну сессию).

Первый приемный экзамен (весенняя сессия) по II-III группам специальностей проводился 13 мая, по I-IV группам специальностей - 20 мая. Второй экзамен (летняя сессия) по I-IV группам специальностей проводился 18 июня, экзамен по II-III группам специальностей будет проводиться 26 июня.

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