На азербайджанских телеканалах запретят информацию эротического характера

На азербайджанских телеканалах с 07:00 до 21:00 будет запрещен показ информации устрашающего характера, предусмотренной для возрастной категории 16+, информации, которую запрещается распространять среди детей, а также с 06:00 до 23:00 - информации эротического характера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусматривается законопроектом "О защите детей от вредной информации", принятом в первом чтении Милли Меджлисом (парламентом).

Не будет ограничений по времени на распространение посредством телерадиовещания информационной продукции, относящейся к возрастным категориям "Universal", "6-", "6+" и "12+".

В проекте приведена классификация информационной продукции в соответствии с возрастными категориями, согласно которой не будет ограничений на распространение информации, относящейся к возрастной категории "Universal", среди всех возрастных групп.

Информация, относящаяся к возрастной категории "до 6 лет", будет разрешена для детей, которым нет шести лет, информация, относящаяся к возрастной категории "от 6 лет", будет разрешена для детей, которым исполнилось шесть лет, информация, относящаяся к возрастной категории "от 12 лет", будет разрешена для детей, которым исполнилось 12 лет, информация, относящаяся к возрастной категории "от 16 лет", будет разрешена для детей, которым исполнилось 16 лет.

Не разрешается распространение среди детей информации, относящейся к возрастной категории "от 18 лет".

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