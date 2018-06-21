Джейхун Байрамов об изменениях в правила приема в вузы

В последние годы в системе высшего образования Азербайджана увеличивается число программ, аккредитованных на международном уровне и двойных дипломов с зарубежными вузами.

Об этом четверг сказал министр образования Джейхун Байрамов, выступая с отчетом министерства по итогам 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что применение этих программ ведущих вузов мира, аккредитованных на международном уровне, предоставляет азербайджанским студентам возможность поступать в зарубежные вузы.

"Если для азербайджанских студентов не создавать эти возможности, то для них возникают искусственные препятствия. Это не соответствует ни нашей системы, ни государственной политике. Поэтому в связи с этим в законодательство должны быть внесены поправки", - сказал глава ведомства.

Говоря о новой модели приемных экзаменов, Байрамов отметил, что в настоящее время совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) проводится работа в этом направлении.

Акцентируя внимание на преимуществах новой модели приема, которая будет применяться со следующего года, министр подчеркнул, что результаты выпускных экзаменов будут учитываться при поступлении в вуз. Выпускники будут сдавать экзамены не по пяти, а по трем предметам.

Остановившись на изменениях, внесенных в закон "Об образовании", министр сказал, что в приеме в вузы предусмотрены два изменения, которые связаны с внеконкурсным приемом в высшие учебные заведения абитуриентов, получивших образование по аккредитованным на международном уровне учебным программам и выполнившим определенные условия, победителей международных предметных олимпиад, а также победителей республиканских предметных олимпиад, международных соревнований высокого уровня.

Министр образования добавил, что также будут продолжены меры, влияющие на имидж профессии учителя.

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