Какие слова и фразы в резюме заставят воспринимать вас всерьез

Не всегда получается показать все свои сильные стороны работодателю. Но все возможно, если научиться правильно составлять резюме, об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Результат превыше всего

Ну что мы, казалось бы, можем не знать о том, что написать в резюме? "Быстро обучаемый результат-ориентированный командный игрок". А ведь недавние исследования показали, что тот самый одиозный "командный игрок" уже давно не добавляет вам очков, а скорее наоборот. Современные наниматели хотят результатов и сотрудников, способных достигать этих самых результатов, а уж в команде, управляя командой или вне команды - дело третье.

Напротив, слова лидерства и действия ("скоординировал", "организовал", "реализовал") только добавят вам шансов. Ищите свою роль и свои достижения в каждом реализованном проекте, даже если вы непосредственно не управляли им, и конкретно доносите эти достижения на письме. Только не увлекайтесь использованием "я", "мой", "меня" и прочих.

Также концентрируйтесь на словах, отражающих результат, а не только процесс. "Усовершенствовал", "повысил", "добился" вместо "был ответственным за" и "список моих обязанностей включал".

Факты - на вашей стороне

Используйте как можно больше фактов, в частности, больше цифр. Цифры: показатели, результаты, статистика и др., - лучший способ коротко описать ваши достижения, попутно характеризующий вас как конкретного человека, который ценит свое и чужое время. На это же будут указывать грамотно и лаконично составленные списки и подзаголовки, так называемые "буллет пойнты".

Всегда отдавайте предпочтение "выжимке", краткому списку результатов, задач или достижений, длинным абзацам текста. Сделайте свое резюме быстрее и проще "усваиваемым" для потенциального читателя. Таким образом, идеальная формула или формулировка будет выглядеть приблизительно так:

"Слово лидерства и достижений" + показатель-цифра + само достижение.

В рамках этой формулы легко описать любые результаты и успехи, продемонстрированные вами прежде. Так говоря об улучшении динамики каких-либо процессов, используйте "ускорил", "снизил, повысил, превысил", "максимизировал", "минимизировал" или же "сохранил".

Качественные и количественные показатели, которых удалось достичь, зафиксируйте словами "расширил", "вырастил", "улучшил", "изменил", "преобразовал", "усовершенствовал", "оптимизировал".