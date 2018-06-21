Состоялось торжественное открытие "Нахчыван – столица исламской культуры 2018 " - ФОТО

20 июня в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре состоялось открытие "Нахчыван - столица исламской культуры 2018", сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазиз Осман аль-Тувейджри, министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев, министр культуры Алжира Аззадин Михоби, министр культуры, спорта и историко-культурного наследия Республики Гвинея Саноси Бантама Соу, министр образования и культуры Республики Индонезия Мухаджир Эфенди, министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Шодибек, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Дюсен Касеинов, президент Национальной Академии Наук Азербайджана Акиф Ализаде и другие гости посетили памятник общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы, почтили память великого лидера.

Затем участники мероприятия побывали в музее Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, связанными с жизнью, политической и государственной деятельностью гениальной личности.

Перед началом мероприятия в фойе театра состоялась демонстрация фотовыставки фотографа Гусейна Багирова "Мой Нахчыван". С интересом были встречены фотоснимки, отражающие всю красоту, самобытную природу и современное развитие Нахчывана.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подарил фотографию Хачадага генеральному директору Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазизу Осман аль-Тувейджри, а фотографию Батабата - генеральному секретарю Международной организации тюркской культуры Дюсену Касеинову.

На мероприятии, начавшемся с чтения Корана, был продемонстрирован телевизионный фильм "Нахчыван - столица исламской культуры", подготовленный Нахчыванским государственным телевидением.

Председатель Верховного Меджлиса Нахыванской Автономной Республики, председатель Организационного комитета, созданного в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры 2018 года, Васиф Талыбов, отметив, что столица Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана переживает знаменательные исторические дни, приветствовал участников мероприятия. Он сказал, что на состоявшейся в октябре 2009 года в городе Баку шестой конференции министров культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества город Нахчыван был объявлен столицей исламской культуры на 2018 год.

Председатель Верховного Меджлиса выразил гостям признательность за инициативу избрания города Нахчыван столицей исламской культуры 2018 года, за то, что они приняли приглашение участвовать в мероприятии открытия, и подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, уделявший особое внимание сотрудничеству с исламскими странами, говорил: "Ислам - религия мира, братства и сотрудничества... На протяжении всей истории это находило в Азербайджане практическое выражение". Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев также уделяет особое внимание развитию наших религиозно-культурных ценностей и предлагает миру модель регулирования государственно-религиозных отношений. Господствующие в нашей стране религиозная терпимость и толерантность, мультикультуральные ценности приводятся в пример.

Поэтому принятие решения об избрании Нахчывана столицей исламской культуры является историческим событием. Как отметил Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, "данное решение является свидетельством высокой оценки в мире богатого культурно-духовного наследия этого древнего края Азербайджана, вносящего важный вклад в межцивилизационный диалог. Нахчыван, исторически являвшийся одним из величественных городов Ближнего и Среднего Востока, на протяжении всего своего великого прошлого играл особую роль в достойном сохранении и развитии многовековых достижений исламской культуры".

Председатель Верховного Меджлиса сказал: Нахчыван, обладающий пятитысячелетней городской культурой, исторически являлся одним их центров единобожия. Проживавшие здесь в доисламские времена азербайджанские тюрки были близки к Исламу с точки зрения вероисповедания, обычаев и традиций, духовных ценностей. Поэтому местное население в 653 году добровольно приняло Ислам. Ислам является религией науки, культуры, мира и милосердия; призывом к духовной чистоте и справедливости. Исламскому образованию, науке и культуре принадлежит большая роль в формировании и развитии мировой цивилизации. Благодаря этому в древнем городе Нахчыван также сформировалось богатое историко-культурное наследие. Мавзолеи Момине хатун, Гюлюстан, Гарабаглар, ледохранилища и бани, древние мечети и другие памятники являются дошедшими до наших дней уникальными образцами созданной на этой земле большой тюркско-исламской культуры. Все это свидетельствует о том, что исламская культура развивалась там, где были сильная государственность, мир и спокойствие, обладала большой творческой силой. Тюркско-исламская культура в Нахчыване достигла в двенадцатом веке - во времена Азербайджанского государства Атабеков периода возрождения. Искусство архитектора Аджеми Абубекир оглу Нахчывани, который жил и творил в этот период, заложило основу новой школы не только в азербайджанской, но и ближневосточной и исламской архитектуре в целом.

Было отмечено, что еще в средние века Нахчыван стал одним из основных центров исламской культуры. На составленной в пятнадцатом веке "Карте исламской истории мира" отмечено название Нахчывана и написано: "Нахчыван - одна из самых мощных цитаделей Ислама... Населенный пункт Нахчыван своей близостью к Аллаху является чудом для Азербайджана". В восемнадцатом веке, в период Нахчыванского ханства, на этой земле также сохранялись исламские ценности, продолжалось и развивалось историко-культурное наследие. А после обретения Азербайджаном независимости в Нахчыванской Автономной Республике была заложена основа нового подхода - научного взгляда на исламские ценности, исследовались тюрко-исламские памятники культуры, Нахчыван еще раз утвердился как основной центр развития исламской культуры.

Председатель Верховного Меджлиса еще раз поблагодарил гостей за участие и объявил мероприятие "Нахчыван - столица исламской культуры-2018" открытым.

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Абдельазиз Осман аль-Тувейджри в своем выступлении сказал: Мне очень приятно находиться вместе с вами на этом грандиозном мероприятии. Нахчыван избран столицей исламской культуры на 2018 год. Прежде всего, мне хочется выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву. Он оказывает большую поддержку своей стране, а также исламским инициативам. Мне также хотелось бы от всей души выразить сердечную признательность председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики господину Васифу Талыбову. Такую прекрасную организацию, естественно, трудно переоценить.

Эта программа, осуществляемая Исламской организацией по образованию, науке и культуре, реализуется также в рамках совместной координации государств-участников и демонстрирует самые важные культурные проекты, привязанность цивилизаций и общечеловеческих ценностей к Исламу. Избрание столиц осуществляется в рамках религиозной философии. Здесь имеются конкретные критерии. Избранная столица должна обладать богатой историей, вносить вклад с точки зрения культуры, в том числе в исламскую культуру и общечеловеческие и человеческие ценности. Сегодня мы являемся свидетелями того, что человечество сталкивается с индивидуальными вызовами. Поэтому реализуются некоторые специальные программы, связанные с культурой и человечеством. Эти программы также направлены на то, чтобы вернуть людям историческую память посредством религии. То есть, это попытка связать прошлое и настоящее. Таким образом, цель здесь заключается в том, чтобы посредством специальных механизмов в обществе вносить вклад в творчество, науку и другие сферы. ИСЕСКО вносит вклад в это дело посредством мира, гармонии, интеллектуального творчества на всей планете, а также науки и исследований. Осуществляемые программы разнообразны. В течение года в рамках отмеченных ИСЕСКО программ будут проводиться различные мероприятия, борьба с экстремизмом и исламофобией.

Я впервые нахожусь в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Открывая для себя Нахчыван, прихожу к такому выводу, что это - рай. Нахчыван, являющийся частью исламской истории, вносит вклад в пропаганду Ислама таким, какой он есть. Мы рады находиться в этом прекрасном уголке Азербайджана. Отсюда мы хотим донести до всего мира, что отождествление Ислама с терроризмом неприемлемо. Пользуясь случаем, хотим заявить, что грамотным, умелым и конструктивным подходом покажем людям реальное лицо и красоту Ислама.

Министр культуры Азербайджанской Республики, заместитель председателя Организационного комитета, созданного в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры 2018 года, Абульфас Гараев сказал: Сегодня мы собрались в связи с историческим событием - объявлением Нахчывана столицей исламской культуры 2018 года. Нахчыван является самой священной землей на этом географическом пространстве, его культура, история свидетельствуют о том, что это - одна из колыбелей древней цивилизации азербайджанского народа. Исторически Нахчыван как один из величественных городов Ближнего и Среднего Востока на протяжении всего своего великого прошлого играл особую роль в достойном сохранении и развитии многовековых достижений. На этой земле более 1000 исторических памятников, 60 из них - мирового значения, что само по себе свидетельствует о древней истории Нахчывана.

Особенность Религиозно-культурного мемориального комплекса "Асхаби-Кехф Зияретгяхы", изображения Гемигая, мавзолеи "Нахчывангала", "Нух тюрбеси", "Гарабаглар", "Юсиф Кюсеироглу", "Момине хатун", Алинджагала и других памятников в том, что эти образцы исторического наследия связаны со священными ценностями как с материально-духовной, так и религиозной точек зрения. Именно эти факторы обусловили принятие в 2009 году, когда отмечалось избрание Баку столицей исламской культуры, на VI конференции министров культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества решения об объявлении города Нахчыван столицей исламской культуры 2018 года. Данное решение свидетельствует о высокой оценке богатого культурно-духовного наследия этого древнего края Азербайджана. Пользуясь случаем, от имени всей культурной общественности выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву, господину Абдельазизу Осману аль-Тувейджри, оказавшему большую поддержку этой инициативе. Решением Президента страны был создан Организационный комитет. Под председательством председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова Оргкомитет проделал большую работу.

Нахчыван известен своими историко-культурными памятниками, современным развитием, а также мудрыми интеллигентными людьми. Однако эта земля является дорогой и родной для азербайджанского народа, великого исламского мира не только памятниками, но и как родина общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Естественно, говоря об исламской культуре и истории, мы должны особо отметить роль Исламской организации по науке, образованию и культуре. Азербайджанская Республика с 1991 года является членом ИСЕСКО. Налаженные в 1991 году отношения благодаря мудрой политике господина Президента и присвоению 24 ноября 2006 года Первому вице-президенту нашей страны, первой леди республики Мехрибан Алиевой звания посла доброй воли ИСЕСКО вступили в этап успешного развития. При поддержке этой организации в нашей стране за последние 10 лет были проведены конференции министров культуры, образования, по вопросам семьи и женщин исламских стран, генеральная конференция и исполнительный совет ИСЕСКО. По инициативе господина Президента был запущен Бакинский процесс, проводятся всемирные форумы по межкультурному диалогу, состоялись Игры исламской солидарности. Кроме того, в последние три года наша страна председательствует на генеральной конференции ИСЕСКО. Все эти факторы обусловили подписание господином Президентом в 2016 году специального распоряжения о создании Национальной конференции Азербайджанской Республики по ИСЕСКО, а тесные связи с исламским миром способствовали объявлению 2017 года "Годом исламской солидарности". Это еще раз доказывает, что Азербайджан на протяжении многих веков являлся одним из основных центров исламской цивилизации. Он сыграл важную роль в распространении Ислама, а также утверждении Исламского ренессанса. Все это заложило основу формирования на территории Азербайджана с древнейших времен материального и нематериального наследия Ислама. При том, что в советское время, когда существовали жесткие запреты, связанные с религией, в Азербайджане функционировали лишь 17 мечетей, сегодня их число превысило 2000. Более 300 мечетей охраняются как историко-культурные памятники. Как в Нахчыване, так и в других регионах Азербайджана между мусульманами - шиитами и суннитами нет никаких религиозных и культурных противоречий, такая культура сосуществования служит примером для всего мира. Существующая в Нахчыване многовековая атмосфера толерантности определяет его особое место среди столиц исламской культуры. Мы признательны председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талыбову.

В заключение состоялся концерт солистов Нахчыванской государственной филармонии.

Мероприятие открытия "Нахчыван - столица исламской культуры-2018" транслировалось в прямом эфире на сайте imp.nakhchivan.az - официальной интернет-странице "Нахчыван - столица исламской культуры-2018", по Нахчыванскому государственному телевидению и на сайте nuhcixan.az Информационного агентства "Нахчыван".

В тот же день в Государственном доме приемов "Араз" от имени председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики был устроен официальный прием в честь гостей, прибывших в Нахчыван для участия в мероприятии открытия "Нахчыван - столица исламской культуры-2018".