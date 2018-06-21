Австралия и Дания сыграли вничью в матче чемпионата мира

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе датчан на 7-й минуте отличился Кристиан Эриксен. У австралийцев на 38-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки отметился Майл Единак, передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Таким образом, сборная Дании набрала четыре очка и продолжает лидировать в группе С. Команда Австралии с одним баллом расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.

В заключительном туре группового этапа Дания 26 июня в Москве сыграет с командой Франции, а Австралия в тот же день в Сочи встретится со сборной Перу.

Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

ЧМ-2018

Группа С

2-й тур

Дания - Австралия - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 Эриксен (7), 1:1 Единак (38, пен.)

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен (Корнелиус, 68), Поульсен (Брэйтуэйт, 59)

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), Нэббаут (Юрич, 75)

Предупреждения: Поульсен (37), Систо (84)