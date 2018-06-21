Оригинальный проект современной Белой мечети в Баку от выпускника британского вуза - ФОТО

Выпускник факультета архитектуры Университета Восточного Лондона (University of East London) Фикрет Гасымзаде создал оригинальный проект современной Белой мечети, который можно было бы построить в Баку, рядом с Baku White City (Белый город, Ağ şəhər) - одного из самых масштабных градостроительных проектов в Азербайджане, сообщил молодой талантливый архитектор, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Как архитектор, я даже визуально гуляю по Баку и думаю о том, как это будет красиво смотреться. Белая мечеть считается нетрадиционной с точки зрения архитектуры, и это отличает ее от других, и в то же время учтены основные исламские атрибуты, в частности, два минарета здания. Одним из основных критериев при создании проекта - это пропаганда тюркского мира. Поэтому проект мечети напоминает форму юрты, взятую из древних времен, эпоса Деде Горгуда. А сверху над ним свои крылья распахнули два голубя - символ мира. В то же время огромный купол отождествляет великолепие и светскость. Расположение мечети рядом с Baku White City и Приморским бульваром сделает его привлекательным не только для верующих, но и для туристов.", - сказал Фикрет Гасымзаде.

В проекте комплекс мечети занимает территорию в 2 гектара с соответствующей разветвлённой инфраструктурой. Мечеть состоит из 2-х этажей площадью 7000 м2, зал для церемоний также состоит из 2-х этажей площадью 5000 м2. На территории комплекса - большой молитвенный зал, два маленьких молитвенных зала (для мужчин и женщин), комнаты для омовения и религиозных деятелей, музей, залы для проведения церемоний, религиозных обрядов, конференций и различных мероприятий. подземная стоянка на 1000-1500 автомобилей и т.д.