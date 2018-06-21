Сабунчинский район Баку стал районом с наибольшим количеством учеников

Сабунчинский район Баку в прошлом году стал районом с наибольшим количеством учеников - 62 374 человека, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в четверг сказал исполняющий обязанности директора Института образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии, посвященном отчету о работе, проделанной министерством образования Азербайджана в 2017 году.

По его словам, число учащихся в 2017 году в Азербайджане составило 1 522 487 человек. Меньше всего учащихся было зарегистрировано в Садаракском районе Нахчыванской АР.

Амруллаев сказал, что в прошлом году по сравнению с 2012 годом средний балл на экзаменах в вузы вырос на 62 балла - со 177 до 239 баллов.

И.о. директора института добавил, что, несмотря на то, что 44 процента выпускников 2017 года на приемных экзаменов набрали меньше 200 баллов, в предшествующие годы данный показатель составлял 65 процентов.

"Но, если взглянуть на динамику показателей тех, кто набрал более 200 баллов, можно увидеть, что этот процент значительно вырос. Отрадно, что каждый год растет число набравших на приемных экзаменах более 600 баллов", - сказал Амруллаев.