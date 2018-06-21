В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа Эльвина Новрузова "Dərdverən" - ФОТО

В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа полуфиналиста главного вокального шоу страны "The Voice of Azerbaijan" Эльвина Новрузова (L'veen) под названием "Dərdverən".

На мероприятии присутствовали лица, принимавшие участие в создании клипа, представители искусства и медиа.

Также на презентации приняла участие Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева. Такие исполнители, как Самир Джавадзаде, Самира Эфенди, Влада Ахундова, Тофик Гаджиев, Руслан Алишан, Алия Рагимова, Ляман Дадашева и другие.

После презентации клипа выступил творческий коллектив.

Автор музыки - Эльвин Новрузов, режиссер и слова - Тофик Гаджиев. Аранжировка- DJ Reed Russell, Mix/Master - Эмиль Алиев, оператор - Рамиль Нифталиев.

В клипе снимались такие танцоры, как Джессика, Яна и Эмиль Адыгёзелли.

