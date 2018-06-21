В этих частях Баку не будет газа

Сегодня в Насиминском и Бинагадинском районах Баку будут перебои в подаче газа, говорится в сообщении ПО "Азеригаз", распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны ремонтными работами, в ходе которых будет осуществлен подъем на опоры магистрального газопровода Карабах-Дигах. С сегодняшнего дня и до завершения работ на Тбилисском проспекте и на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г.Алиева в Насиминском районе, а также в шестом, седьмом, восьмом и девятом микрорайонах, поселках Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан, Баладжары и на части территории под названием мотодром в Бинагадинском районе будут перебои в подаче газа.

Возможно, эти работы повлияют на подачу газа в Хатаинском и Ясамальском районах.

Работы будут завершены завтра. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook