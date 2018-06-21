В Баку проходит международный турнир по каратэ памяти Национального героя Альберта Агарунова - ФОТО

В Азербайджане проходит международный турнир по каратэ среди причерноморских и прикаспийских стран, посвященный памяти Национального героя Альберта Агарунова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Турнир проводится с целью пропаганды героев Азербайджана, погибших, защищая мультикультурализм, толерантность, суверенитет, территориальную целостность Азербайджана, за освобождение азербайджанских земель, а также повышения военно-патриотического духа азербайджанской молодежи.

Турнир проходит в преддверии 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана - 21 -23 июня в Олимпийском спортивном центре Sərhədçi.

Международный турнир проходит при финансовой поддержке министерства молодежи и спорта, совместной организационной поддержке Национальной федерации каратэ, клуба каратэ "Арпачай", Религиозной общины горский евреев Азербайджана и Сабаильского танкового батальона.

В международном турнире принимают участие представители около 10 стран. В турнире соревнуются дети 5 - 13 лет, молодежь от 14-18 до 30 лет. Победители соревнования будут награждены памятными медалями, кубком и дипломами.

Отметим, что в 2016 году в преддверии годовщины Вооруженных сил Азербайджана в Сумгайыте состоялось городское первенство по каратэ, посвященное апрельской победе азербайджанской армии и памяти Национального героя Альберта Агарунова, в прошлом году состоялся пятый Международный открытый чемпионат по шотокан каратэ-до.

Предусматривается ежегодное проведение международного турнира памяти Агарунова.

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в Амираджаны (Сураханский район, Баку). По национальности - горский еврей. После окончания восьми классов школы он поступил в среднее профессионально-техническое училище, после окончания которого получил специальность тракториста-водителя. Агарунов учился также в музыкальной школе по классу трубы. Проработав токарем на машиностроительном заводе, он в 1987 году был призван в ряды Советской армии и, пройдя службу в Грузии курсантом в учебном подразделении, получил звание младшего сержанта, после чего был назначен командиром танка. После армии работал на Сураханском машиностроительном заводе.

После начала Карабахской войны Агарунов отправился добровольцем на фронт, так как считал, что "воюет за землю, на которой родился". В ходе боевых действий он уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. Назначенный командиром танка, Агарунов был направлен в Шушу. Ранним утром 8 мая 1992 года Альберт Агарунов по приказу командира танкового подразделения вступил в свой последний бой на окраине Шуши. Вскоре экипаж Агарунова подбил второй танк неприятеля. Меняя позицию, Агарунов заметил на земле, прямо перед своим танком, тела погибших в бою однополчан. Альберт выбрался из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до убитых, он начал переносить их, и в этот момент был сражён пулей армянского снайпера. После его гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины "Альберт".