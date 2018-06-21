В Азербайджане детей стали реже называть религиозными именами.

Об этом в четверг сказала заместитель председателя Комиссии по терминологии при Кабинете министров Азербайджана Саялы Садыхова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, раньше было много обращений по поводу того, чтобы дать девочкам имя Фатимеи-Захра, но больше таких обращений нет.

"Интерес к религиозным именам по сравнению с прошлыми годами уменьшился. С другой стороны, предлагались сложные религиозные имена. Например, были такие, кто хотел в качестве имени одновременно дать Гасан и Гусейн. Теперь число таких обращений сократилось", - сказала Садыхова.

Садыхова отметила, что в настоящее время религиозные имена чаще всего даются девочкам, в основном Бетюль, а также Захра, Фатима.

По ее словам, если раньше чаще всего мальчикам давались имена Гасан и Гусейн, то теперь - Турал, Тунгай, Тургай, Туран, Тогрул, Джавидан, Теймур, Темурчин.