В парке Центра Гейдара Алиева прошла тренировка в честь Международного дня йоги - ФОТО

В четверг в парке Центра Гейдара Алиева прошла тренировка йоги. Мероприятие, организованное посольством Индии в Азербайджане совместно с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), было посвящено Международному дню йоги, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая перед началом тренеровки, посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что тысячи людей в более чем 200 странах мира 21 июня отмечают Международный день йоги. Это является показателем того, насколько йога полезна для нашего физического и морального здоровья. За помощь в организации мероприятия, посол поблагодарил офис ООН в Баку, Центр Гейдара Алиева и Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане, резидент-представитель Программы развития ООН Гулам Исагзаи отметил, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 июня Международным днем ​​йоги, поскольку йога очень полезна для здоровья человека.

Начальник сектора массовой физической культуры и технических видов спорта Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов поприветствовал участников и призвал их активно заниматься спортом.

Тренировки проводили учитель школы йоги "Art of Living" Кянан Мамедов и учитель "Академии йоги" Гюльтакин Азимова. В мероприятии приняли участие представители различных школ йоги Баку, любители йоги и дети с синдромом Дауна.

Следует отметить, что Международный день йоги отмечается с 2015 года.