В Азербайджане через три дня будут обнародованы результаты выпускных экзаменов

Результаты выпускных экзаменов для учеников девятого и 11 классов будут обнародованы в течение трех дней, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Ханлар Ханларзаде.

По его словам, результаты экзамена и правильные вариантов ответов будут опубликованы на официальном сайте ГЭЦ.

Отметим, что сегодня для учеников выпускных классов (9 и 11 классы) общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской АР состоялся централизованный выпускной экзамен.

В общей сложности 64800 учеников сдали экзамен (37029 - ученики 9 класса, 27771 - ученики 11 класса).

Экзамен для учащихся 9 класса начался в 10:00, для учащихся 11 классов - в 15:00.