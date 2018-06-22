В Азербайджане через три дня будут обнародованы результаты выпускных экзаменов
22 июня 2018 08:55 255
Результаты выпускных экзаменов для учеников девятого и 11 классов будут обнародованы в течение трех дней, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сказал Trend глава пресс-службы Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Ханлар Ханларзаде.
По его словам, результаты экзамена и правильные вариантов ответов будут опубликованы на официальном сайте ГЭЦ.
Отметим, что сегодня для учеников выпускных классов (9 и 11 классы) общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской АР состоялся централизованный выпускной экзамен.
В общей сложности 64800 учеников сдали экзамен (37029 - ученики 9 класса, 27771 - ученики 11 класса).
Экзамен для учащихся 9 класса начался в 10:00, для учащихся 11 классов - в 15:00.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 июня 23:10 734
Lady.Day.Az на кухне: Готовим знаменитые итальянские блюда - ФОТО
21 июня 20:52 1 017
В Азербайджане детей стали реже называть религиозными именами
21 июня 19:53 3 493
В этих частях Баку не будет газа
-
21 Июн. 11:20 15 500
-
21 Июн. 21:48 6 896
-
21 Июн. 17:40 5 999
-
21 Июн. 17:12 5 063
-
21 Июн. 10:53 4 635