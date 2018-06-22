В Баку решат проблему пробок перед Gənclik Mall

Перед Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова будет создана новая автобусная остановка, сообщил в пятницу Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новая остановка устранит плотность транспорта, ежедневно наблюдаемого перед Торговым центром Gənclik Mall.

По словам Агаева, всего на 166 участках столичных дорог будут созданы автобусные "карманы" и тротуары, и установлены автобусные павильоны.

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