22 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews

В новом номере газеты читайте: Азербайджанские вина вызвали интерес на выставке-ярмарке в Китае, Аграрный сектор вырос почти на 9%, Цены на автомобильном рынке растут, Азербайджан присоединился к Международному фестивалю анимационных фильмов и т.д.

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