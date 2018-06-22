22 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews

22 июня 2018 11:17

В новом номере газеты читайте: Азербайджанские вина вызвали интерес на выставке-ярмарке в Китае, Аграрный сектор вырос почти на 9%, Цены на автомобильном рынке растут, Азербайджан присоединился к Международному фестивалю анимационных фильмов и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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