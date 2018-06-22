НАНА и минобразования Азербайджана укрепляют IT-сотрудничество

Образовательная сеть AzEduNet министерства образования Азербайджана и научная компьютерная сеть Института информационных технологий Национальной академии наук (НАНА) - AzScienceNet подписали контракт о сотрудничестве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соглашении оговорена интеграция AzEduNet к сети AzScienceNet, что предоставит возможность специалистам минобразования получить доступ к сервисам AzScienceNet, а также обмениваться информацией между вузами и другими образовательными учреждениями страны.

Документ подписали директор Управления информатизации системы образования министерства образования Азербайджана Вусал Ханларов и директор Института информационных технологий НАНА Расим Алигулиев.

AzEduNet обладает крупнейшей корпоративной сетью в Азербайджане и примерно половина средних школ в Азербайджане получает доступ к интернет по образовательной сети AzEduNet.

Интеграция образовательной сети AzEduNet с AzScienceNet, открывает доступ высшим учебным заведениям страны, а также специалистам, докторантам и диссертантам других образовательных учреждений к сервисам, оказываемым ИИТ на базе научной компьютерной сети (Wi-Fi, сервис образовательного роуминга Eduroam, "облачные" сервисы и хостинг услуги).

Кроме того, это позволит также получить доступ к мультигигабитной сети GEANT, что поможет научному обществу страны интегрироваться в мировую науку.

Скорость передачи данных в сети AzScienceNet составляет гигабит в секунду. Кроме образовательной сети AzEduNet доступом к AzScienceNet обладают также около 40 структур академии наук.

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