Ограничено движение транспорта на одном из выездов из Баку
22 июня 2018 14:30 362
До сегодняшнего вечера поэтапно ограничивается в обоих направлениях движение автотранспортных средств на 45-52 километрах трассы Баку-Губа.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с ремонтными работами на трассе.
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