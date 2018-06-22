Ограничено движение транспорта на одном из выездов из Баку

22 июня 2018 14:30

До сегодняшнего вечера поэтапно ограничивается в обоих направлениях движение автотранспортных средств на 45-52 километрах трассы Баку-Губа.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами на трассе.

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