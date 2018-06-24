Что общего между газировкой и умственной отсталостью - ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Летом остро встает вопрос о том, что можно давать ребенку для утоления жажды. В отличие от взрослых, дети быстро обезвоживаются, и им нужно постоянно пить, особенно в жаркую погоду. Но не все напитки можно давать детям, особенно раннего возраста. Часто родители по желанию детей покупают сладкие газированные напитки. Однако именно эти напитки являются самыми нежелательными для ребенка, особенно до пяти лет.

Основная опасность этих напитков - это большое количество сахара, что, дает серьёзную нагрузку на неокрепшую поджелудочную железу малыша. Кроме того, сахар вызывает еще большее чувство жажды. В результате ребенок много пьет, что может вызвать отеки, повысить давление, усилить нагрузку на сердце и почки, приводя к нарушению обмена веществ.

Другое вредное для малыша вещество - углекислый газ, который вызывает усиленное выделение желудочного сока и увеличивает кислотность, способствуя гастриту и язвам желудка.

Некоторые газировки содержат много кофеина, который является мягким психоактивным стимулятором, способным вызывать зависимость. Если ребенку давать кофеин-содержащие напитки, у него может развиться возбуждение, беспокойство, головные боли, проблемы со сном.

Еще одна опасность этих напитков - это содержание консервантов, красителей и других химических веществ:

Е211 - бензоат натрия, неблагоприятно отражается на работе пищеварения, может обострять симптомы бронхиальной астмы.

Е330 - лимонная кислота, вредно воздействует на молочные зубки.

Е338 - ортофосфорная кислота, плохо действует на желудочно-кишечный тракт ребенка, нарушает отложение кальция в костях, вызывая их ломкость, разрушает эмаль зубов.

Е950 - ацесульфатом калия, вредно воздействует на сердце.

Е951, Е952, Е954 являются заменителями сахара, слаще его в 100 и более раз. Вызывают усталость, отражаются на запоминании, ухудшают работу мозга, могут вызвать у ребенка аллергию, расстройства работы желудка и кишечника, проблемы в работе печени, нарушения зрения, головную боль, ослабление памяти, провоцировать диабет. Заменители сахара вызывают чувство голода... Поэтому газировка способствует набору лишнего веса.

Особо опасны напитки, содержащие смесь различных химических веществ, когда они хранятся на витринах или на улице перед магазином под прямыми лучами солнца! Как алюминиевая тара, так и пластиковые бутылки, в составе которых присутствует бисфенол, при высокой температуре могут выделять различные химические вещества, что усиливает вредное действие на организм. Например, аспартам (Е951) при нагревании свыше 30 градусов разлагается на яды - метанол и формальдегид, которые могут привести к умственной отсталости, диабету, эпилепсии и болезням мозга, разрушению печени и почечной недостаточности.

Что же рекомендуется пить?

На самом деле выбор достаточно большой. Малышам первого года жизни лучше всего давать обычную питьевую воду - лучше специальную детскую, по возможности из стеклянной тары. В домашних условиях, детям старшего возраста можно давать чай, но не крепкий. Травяные чаи полезны, однако надо учитывать, что у ребенка может быть аллергия на какую-то из трав. Хорошо утоляет жажду и полезен компот из свежих или сушеных фруктов, без или с минимальным добавлением сахара. Можно добавлять в компот груши - он будет сладким без сахара, в грушах много фруктозы. После года можно добавить в меню ребёнка компот из ягод и фруктов яркой окраски: вишни, черешни, абрикосов, персиков, слив.

Гусейн Габулов,

доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней АМУ