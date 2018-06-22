Прошел флешмоб по случаю 100-летия азербайджанской армии - ВИДЕО

22 июня 2018 15:51

Прошел флешмоб по случаю 100-летия азербайджанской армии. 

Как сообщает Report, солдаты Военно-морских сил и бригады спецохраны министерства обороны выстроились в форме полумесяца и восьмиконечной звезды азербайджанского флага, передает Day.Az

А в центре восьмиконечной звезды была цифра 100. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Прошел флешмоб по случаю 100-летия Азербайджанской армии

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