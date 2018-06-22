Прошел флешмоб по случаю 100-летия азербайджанской армии - ВИДЕО
22 июня 2018 15:51 428
Прошел флешмоб по случаю 100-летия азербайджанской армии.
Как сообщает Report, солдаты Военно-морских сил и бригады спецохраны министерства обороны выстроились в форме полумесяца и восьмиконечной звезды азербайджанского флага, передает Day.Az.
А в центре восьмиконечной звезды была цифра 100.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
17:11 50
«8 подруг Оушена» уже в Баку - ФОТО
-
21 Июн. 21:48 12 176
-
21 Июн. 17:40 10 130
-
21 Июн. 18:59 6 334
-
10:20 5 111
-
21 Июн. 19:53 4 500