На двух станциях железной дороги в Азербайджане проводится капремонт главных путей - ФОТО

Продолжается очередной этап капитального ремонта железных дорог Азербайджана: работы идут на 600-километровой линии Баку - Бёюк-Кесик. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С сегодняшнего дня стартовал капремонт двух километров главных путей на станциях Заям и Бёюк-Кесик. Работы займут три дня.

Ремонт осуществляет коллектив ООО "Специализированное железнодорожное предприятие №11".

Напомним, что 14 апреля 2015 года с целью реализации второго этапа проекта "Реконструкция Азербайджанских железных дорог" между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешской MORAVIA STEEL было подписано соглашение в дополнение к экспортному контракту "О материально-техническом снабжении и капитальном ремонте 600-километрового участка Баку - Бёюк-Кесик железных дорог Азербайджанской Республики".

Реализация нового проекта началась в конце октября 2015 года.

На данный момент капитально отремонтировано 526 километров железной дороги.

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