Джейхун Байрамов об уровне компьютеризации школ в Азербайджане

Уровень компьютеризации средне-образовательных учреждений Азербайджана составляет 90 процентов, сказал, выступая на собрании, посвященном роли мультигигабитной сети GEANT в интеграции Азербайджанской науки и образования в Европу, министр образования страны Джейхун Байрамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Байрамова, за последние годы был реализован ряд мероприятий в применении современных информационных технологий в образовании.

"Из них можно отметить создание единой сетевой инфраструктуры образования и обеспечение безопасного доступа образовательных учреждений к сети интернет. В настоящее время к образовательной сети подключено 53 процента школ страны. На каждые 18 учащихся приходится один компьютер. Для сравнения в 2006 году этот показатель был равен один к 1063-ти", - сказал Байрамов.

Как сообщалось ранее, до конца года в школы Азербайджана будет поставлено 20 тысяч портативных компьютеров. Закупки уже стартовали и частично ноутбуки уже поставляются в школы.

"С целью расширения технологий электронного образования в стране реализуется проект "Электронная школа", что предусматривает ведение в средне-образовательных учреждениях электронного журнала. Это в свою очередь позволяет родителям в режиме онлайн контролировать успеваемость своих детей, получая SMS-уведомления на мобильный телефон", - сказал Байрамов.

Как сообщили ранее Trend в компании Mobile Solutions&Marketing Technologies (оператор услуги), с июля в связи с летними каникулами сервис SMS-оповещения родителей об успеваемости их детей в школе будет временно приостановлен до начала нового учебного года.

Сервис SMS-оповещения об успеваемости учеников внедрен примерно в более чем 40 школах (в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Ширване, Шамахы, Губе, Агдаше, Исмайыллы, Товузе и Агстафе), участвующих в проекте "Электронная школа". Услуга SMS-оповещения доступна в сети всех операторов мобильной связи Азербайджана (Bakcell, Azercell и Azerfon).

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