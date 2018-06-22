В Азербайджане вводится новшество в процесс покупки билета на междугородние автобусы

В Азербайджане Государственная служба автомобильного транспорта приступила к работе по совершенствованию программного обеспечения единого электронного билета, и как результат этого проекта в междугородних пассажироперевозках посредством диспетчерской службы можно будет приобрести билет в оба конца.

Об этом говорится в сообщении госслужбы, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время автоматизирован процесс отправки автобусов междугородних и международных пассажироперевозок и онлайн-продажа билетов, существует центральная информационная база. Пассажиры могут приобрести билеты в режиме онлайн в международной сети интернет за десять дней до поездки.

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