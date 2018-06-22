Какой будет погода на выходных?

В выходные дни в горах Большого и Малого Кавказа на территории Азербайджана будет без осадков, утром местами возможен кратковременный дождь. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха в предгорных районах составит 30-35 градусов, в горных районах - 21-26 градусов тепла.

В Лянкяран-Астараинской зоне без осадков. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла.

В районе Арана ожидается солнечная погода. Максимальная температура воздуха 33-38 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха 32-37 градусов тепла.

В Баку в выходные ожидается солнечная погода, слабый южный ветер. Максимальная температура воздуха 31-36 градусов тепла.

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