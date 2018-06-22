На Приморском бульваре Баку выступит военный оркестр.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что по случаю 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана 23 июня с 17:00 до 21:00 на Приморском бульваре (площадь около Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига) с концертной программой выступят Отдельный образцовый оркестр министерства обороны и творческий коллектив Центрального дома офицеров им. Ази Асланова.

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