На Приморском бульваре Баку выступит военный оркестр
22 июня 2018 18:07 158
На Приморском бульваре Баку выступит военный оркестр.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что по случаю 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана 23 июня с 17:00 до 21:00 на Приморском бульваре (площадь около Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига) с концертной программой выступят Отдельный образцовый оркестр министерства обороны и творческий коллектив Центрального дома офицеров им. Ази Асланова.
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