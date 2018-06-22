В Гекчайском районе восстановлен разрушенный селями мост - ФОТО

Восстановлено движение по разрушенному селями мосту в Гекчайском районе Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти района Икрам Велиев, передает Day.Az.

По его словам, мост был введен в эксплуатацию сегодня в 16:30.

В церемонии открытия моста приняли участие глава Исполнительной власти Гекчайского района Мехти Салимзаде, руководящие лица Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и общественность района.

Напомним, что 2 июня в результате селей на реке Гекчай были разрушены автомобильные и пешеходные мосты.