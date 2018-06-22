В Гекчайском районе восстановлен разрушенный селями мост - ФОТО
22 июня 2018 18:16 158
Восстановлено движение по разрушенному селями мосту в Гекчайском районе Азербайджана.
Об этом в пятницу сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти района Икрам Велиев, передает Day.Az.
По его словам, мост был введен в эксплуатацию сегодня в 16:30.
В церемонии открытия моста приняли участие глава Исполнительной власти Гекчайского района Мехти Салимзаде, руководящие лица Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и общественность района.
Напомним, что 2 июня в результате селей на реке Гекчай были разрушены автомобильные и пешеходные мосты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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