В Гекчайском районе восстановлен разрушенный селями мост - ФОТО

22 июня 2018 18:16

Восстановлено движение по разрушенному селями мосту в Гекчайском районе Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти района Икрам Велиев, передает Day.Az.

По его словам, мост был введен в эксплуатацию сегодня в 16:30.

В церемонии открытия моста приняли участие глава Исполнительной власти Гекчайского района Мехти Салимзаде, руководящие лица Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и общественность района.

Напомним, что 2 июня в результате селей на реке Гекчай были разрушены автомобильные и пешеходные мосты.

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