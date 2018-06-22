В Азербайджане желающие посадить деревья смогут бесплатно получить саженцы, обратившись в министерство экологии и природных ресурсов.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала завсектором по работе с общественными организациями, экологическому просвещению министерства Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тагиева сказала, что несколько раз были зарегистрированы случаи искусственного состаривания предпринимателями деревьев, которые они хотели вырубить. В связи с этими случаями было направлено обращение в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова сказала, что если ущерб от вырубки деревьев превышает 1000 манатов, это уже является преступным действием и в связи с этим министерство направляет дело в правоохранительные органы.

"Чтобы изменить отношение людей к окружающей среде, необходима поддержка представителей медиа и общественности. Мы считаем, что те люди, которые наносят вред зеленым насаждениям, должны становиться объектом порицания со стороны общества", - отметила Ибрагимова.

По ее словам, некоторые предприниматели, используя определенных лиц, осуществляют незаконную вырубку деревьев в основном в столице.

"Строительные компании во время строительства и благоустройства не учитывают участки, где расположены зеленые насаждения. Поэтому необходимо проводить активную пропагандистскую работу и, с другой стороны, необходимо внести изменения в существующее законодательство в области охраны зеленых насаждений и применять более жесткие санкции", - добавила Ибрагимова.

Представитель министерства сказала, что в последнее время увеличилось внимание отдельных граждан и представителей СМИ к вопросу охраны зеленых насаждений.

"И это радует. В результате оперативных обращений граждан была предотвращена вырубка лесов на отдельных участках. Министерство положительно оценивает такие обращения и призывает общественность быть активной, заботиться о зеленых насаждениях. Еще раз напоминаем, что "горячая линия" 168 министерства работает круглосуточно", - отметила Ибрагимова.