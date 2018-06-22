В 2019 году БГУ отметит свое 100-летие наряду с ЮНЕСКО и ИСЕСКО - ФОТО

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов принял участие в работе Конгресса 2018 года Сети университетов черноморского бассейна (BSUN- Black Sea Universities Network) и XIII конференции ректоров, организованных Университетом Аристотеля в Салонике (Греция). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

На конференции присутствовали ректоры и представители 35 университетов 11 стран, в том числе Азербайджана. Мероприятие, организованное для содействия Плану устойчивого развития ООН, началось с празднования 20-летнего юбилея Сети университетов черноморского бассейна.

На мероприятии были отмечены достижения Азербайджана в области науки и образования в последние годы, в том числе вклад в развитие этой организации. Были обсуждены успешные результаты работы, проведенной в области нанотехнологий БГУ совместно с научными центрами Румынии.

Период 2002-2004 годов, когда организацию возглавлял БГУ, был расценен как период ее ренессанса. Отмечено, что постоянный секретариат сети был создан именно в эти годы под руководством ректора БГУ Абеля Магеррамова.

На конференции академик Абель Магеррамов говорил о заботе Президента Ильхама Алиева о науке и образовании, успешных реформах в этой области, а также о развитии учебных заведений Азербайджана.

Ректору Абелю Магеррамову была вручена ​​юбилейная награда этой ассоциации вузов.

Конференция приняла решение отметить 100-летие БГУ в 2019 году наряду с ЮНЕСКО и ИСЕСКО также Сетью университетов черноморского бассейна. Участникам мероприятия была представлена ​​книга академика Абеля Магеррамова, охватывающая 20-летний период деятельности организации.

Председатель правления сети, профессор Эден Мамут высоко оценил вклад Азербайджана в развитие этой авторитетной ассоциации университетов.

На конференции ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, ректор Бакинского инженерного университета, профессор Хавар Мамедов, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленность, профессор Мустафа Бабанлы выступили с докладами.