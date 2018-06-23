Фонд Гейдара Алиева встал на защиту диких животных - ПОДРОБНОСТИ

Администратор по правам животных Общества защиты животных Азербайджана Фарид Мансуров направил обращение в соответствующие структуры о поиске лиц, распространивших в социальных сетях видео, на котором запечатлена демонстративная жестокость в отношении дикого животного, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данное обращение взял под контроль Фонд Гейдара Алиева.

Сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского района Баку начали расследование в связи лицом, мучившим лису.

В ходе расследования стало известно, что лицом, распространившим в соцсетях видео жестокого обращения с лисой, был житель Баку Акиф Гасанов. Гасанов признал свою вину.

Нарушитель закона был оштрафован министерством экологии и природных ресурсов на 500 манатов за административное нарушение, выплата штрафа была обеспечена.