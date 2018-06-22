Профессор Ирада Гусейнова избрана действительным членом Международной академии наук исследований тюркского мира

Заведующая кафедрой истории народов Кавказа Бакинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, член Политического совета Партии "Ени Азербайджан", заслуженный учитель Азербайджана, лауреат международной премии "Сократ" за заслуги в развитии науки, образования, инноваций (Оксфорд, Англия) Ирада Гусейнова избрана действительным членом (академиком) Международной академии наук исследований тюркского мира, действующей в турецком городе Анкара, и удостоена Международной премии Золотая звезда данной академии.

Ирада Гусейнова является автором первой докторской диссертации "Роль Гейдара Алиева в создании и укреплении независимого Азербайджанского государства", посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Ее докторской диссертацией было заложено новое направление в науке - Алиевоведение. Профессор Ирада Гусейнова также является автором ряда солидных научных монографий и учебников, посвященных государственной и политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Ученый-Алиевовед и Кавказовед Ирада Гусейнова является автором около 300 научных трудов - монографий "Во имя государственности" (Баку, 2001), "Гарант нашей независимости" (Баку, 2003), "Созидатель независимого Азербайджанского государства" (Баку, 2004), "Гейдар Алиев: от политического руководителя к общенациональному лидеру" (Баку, 2005), "История. Время. Размышления", I том (Баку 2016), фундаментальных учебников "История народов Кавказа" (Баку, 2006), "Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе" (Баку, 2008), "Историческая энциклопедия Кавказа" (Баку, 2010), ставших большим вкладом в науку Алиевоведение.

В то же время Ирада Гусейнова является разработчиком общих курсовых программ по истории народов Кавказа (Баку, 1998; Баку, 2014), учебного пособия (Баку, 1999), учебных программ для подготовки магистров "Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе" (на азербайджанском, русском и английском языках, Баку, 2003), "Введение в Кавказоведение" (Баку 2014), "Политическая система Кавказа" (на азербайджанском и русском языках, Баку, 2016), "Внешняя политика Кавказа" (на азербайджанском, русском и английском языках, Баку, 2016), "Кавказ и арабские страны Ближнего Востока" (на азербайджанском и русском языках, Баку, 2016), "Актуальные проблемы истории Кавказа" (Баку, 2017), "Ильхам Алиев и развитие сотрудничества на Кавказе в современный период" (Баку, 2017).

В 2018 году в изящном оформлении издан плод многолетнего труда профессора Ирады Гусейновой, ценный источник, 1248-страничный (78 печатных листов) фундаментальный учебник "История народов Кавказа", всесторонне отражающий в комплексной и системной форме с древнейших времен до современного периода социальную, экономическую, политическую жизнь, культуру, богатые обычаи и традиции, философские взгляды, быт, национально-духовные ценности народов Кавказа.