Один из районов Баку остался без воды из-за аварии
23 июня 2018 11:16 368
На магистральном водопроводе в Баку произошла авария.
Об этом в субботу говорится в сообщении ОАО "Азерсу" (водный оператор), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в связи с этим в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:28 516
Пожар в жилой новостройке в Баку - ФОТО
09:38 540
11 способов стать внимательнее
22 июня 19:54 431
В 2019 году БГУ отметит свое 100-летие наряду с ЮНЕСКО и ИСЕСКО - ФОТО
22 июня 19:26 1 278
В Азербайджане желающие посадить деревья смогут бесплатно получить саженцы
-
22 Июн. 12:31 8 077
-
22 Июн. 17:03 6 644
-
22 Июн. 14:50 3 059
-
22 Июн. 14:43 2 902
-
22 Июн. 14:16 2 698