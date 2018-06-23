Один из районов Баку остался без воды из-за аварии

23 июня 2018 11:16

На магистральном водопроводе в Баку произошла авария.

Об этом в субботу говорится в сообщении ОАО "Азерсу" (водный оператор), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в связи с этим в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды.

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