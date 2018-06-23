Пожар в жилой новостройке в Баку - ФОТО

В жилом здании в Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в части Государственной службы пожарной охраны МЧС Ясамальского района, пожар произошел в вентиляционной шахте здания.

В настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара. Позднее будет дана дополнительная информация.

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