В Азербайджане уничтожено 17 тонн мака и конопли

22 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД было изъято около 5,3 кг наркотических средств и кустов конопли, а также свыше 36 тыс. кустов весом около 17 тонн дикорастущих мака и конопли.

Как сообщили АПА в МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого жителя Баку Тофига Гуламирзоева было изъято 4 кг 420 грамм марихуаны, у жителя Сумгаита Бахадура Микаилова - 475 грамм марихуаны, передает Day.Az.

Кроме того, у жителя села Гара Сиязань Сиязаньского района Бадала Назарова было изъято 400 грамм марихуаны, а во дворе его дома было обнаружено 87 кустов конопли, во дворе дома ранее судимого жителя г.Шеки Алиясера Умарова - 18 кустов конопли.

На территории села Манашли Геранбойского района было уничтожено 1,3 тонны дикорастущей конопли, в селе Донюк Гырыглы Товузского района - 1,3 тонны дикорастущей конопли, в селе Алар Ярдымлинского района - около 1,4 тонны дикорастущей конопли.

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