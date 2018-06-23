Зритель: Федерация гимнастики Азербайджана вновь показала хорошие организационные навыки - ФОТО

Федерация гимнастики Азербайджана вновь показала хорошие организационные навыки, сказал в субботу Trend зритель Азер Ахмедов, наблюдающий за квалификационными соревнованиями по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, передает Day.Az.

"Это уже третье или четвертое соревнование, которое я посещаю на этой арене. Мой сын тоже занимается гимнастикой, и мы посещаем подобные соревнования с большим удовольствием, так как все организовано на самом высоком уровне. Хочу сказать Федерации гимнастики Азербайджана большое спасибо и пожелать дальнейших успехов", - сказал Ахмедов.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.