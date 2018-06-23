В Баку прошла Ночь провалов в карьере и бизнесе - ФОТО

В Баку прошло интересное мероприятие Night of failures (Ночь провалов) - глобальное движение, возникшее в 2012 году в Мехико (Мексика), в ходе которого бизнесмены, музыканты, топ-менеджеры и успешные люди из разных профессий рассказывают о своих неудачах, провалах и фиаско в карьере и бизнесе, сообщили Trend организаторы вечера, передает Day.Az.

Это произошло одним жарким пятничным вечером, когда группа стартапперов после нескольких шотов спикера сказала: "Стоп! Хватит! Нам надоело слушать, как все хвалятся своими успехами. Расскажите лучше о том, как вы провалили свой проект". Они так вдохновились несколькими историями, что решили всё повторить через две недели: пригласили своих друзей и попросили трёх человек поделиться своими историями в форме коротких презентаций. Это был первый Night of failures, через три года движение достигло поистине мирового масштаба, а ныне проводится в 250 городах 80 стран мира. "Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает", - гласит слоган мероприятия.

Посол Мексики Родриго Лабардини в своем выступлении отметил важность реализации международного проекта в Азербайджане и пожелал всем удачи в личной жизни, творчестве и бизнесе.

Каждая встреча - это 3-4 истории успешных людей, которые шутя рассказывают о своих неудачах. У каждого выступающего ровно 7 минут, 10 слайдов, после которых следуют вопросы аудитории. Среди спикеров вечера были региональный менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии от группы компаний Швейцарии Агагусейн Ахмедов, переводчица Гюнель Дженнетова и журналист Джавид Ага.

Главная сила Night of failures в том, что серьезный опыт можно получить не на конференциях и тренингах, а в расслабленной обстановке. Слушатели и выступающие абсолютно равноценны, это формат дружеского коучинга.