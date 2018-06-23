Госкомтаможня Азербайджана о количестве машин, прошедших пост "Сыныг Керпю" в мае - ФОТО

В течение мая 2018 года через таможенный пост "Сыныг Керпю" в общей сложности прошли 58933 транспортных средства.

Об этом в субботу сказал начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Азер Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в целом в течение суток проверяются и пропускаются более 2000 транспортных средств. Например, в течение прошедших суток были проверены 2209 транспортных средств.

Начальник управления также отметил, что проверка грузовых автомобилей осуществляется по системе "единого окна".

"Если никаких проблем не возникает, процесс занимает всего 10-15 минут. На проверку легковых автомобилей уходит еще меньше времени", - сказал Аббасов.