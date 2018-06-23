На азербайджано-грузинской границе построят новый таможенно-пропускной пункт

Вблизи села Садыхлы на азербайджано-грузинской границе планируется построить новые таможенно-пропускные пункты. Об этом в субботу сказал начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Азер Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, переговоры по строительству пункта, где совместно будут осуществлять деятельность таможенники Азербайджана и Грузии, уже завершены, достигнуты результаты, и в ближайшее время могут начаться строительные работы.

Аббасов отметил, что на новом пропускном пункте, в случае проверки груза и транспорта одной из стран, другая страна уже не будет проводить проверку. Это послужит ускоренной перевозке грузов, а также облегчению торговли.