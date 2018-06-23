Федерация гимнастики Азербайджана прививает детям любовь к спорту - ЗРИТЕЛЬ

Наблюдать за соревнованиями такого уровня, как квалификация на юношеские Олимпийские игры всегда интересно, сказал Trend в субботу зритель Искендер Джавадов.

По его словам, он пришел на турнир с внуками, которым надеется привить любовь к спорту.

"Я пришел сюда ради своих внуков, чтобы они понаблюдали за спортсменами из различных стран и полюбили спорт. Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана, за то, что они учат детей любить спорт, проводя подобные международные соревнования", - сказал Джавадов.

Зритель также отметил, что он с внуками старается не пропускать подобные соревнования и отметил высокий уровень их организации.

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.