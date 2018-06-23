В Баку запустили акцию "Письмо солдату" - ФОТО

В Park Bulvar 23-24 июня с 12:00 до 21:00 проходит акция "Əsgərə məktub" (Письмо солдату), организованная Azərpoçt (Азерпочт) при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Azərmarkа, сообщает Trend Life. Акция посвящена 100-летнюю Вооруженных сил Азербайджана, который в этом году отмечается 26 июня.

Акция проходит под лозунгом "Sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın!" (Пусть ваши слова обретут вечную жизнь на белой бумаге). Главная цель - выражение благодарности военнослужащим за самоотверженность и героизм в боях за освобождение Азербайджана от армянских оккупантов, оказание моральной поддержки, пропаганда военно-патриотического воспитания молодежи.

Каждый желающий может подойти в специальный павильон Azərpoçt в Park Bulvar, написать письмо солдату и отправить праздничную посылку. Услуга - бесплатная. Все письма и подарки будут доставлены солдатам воинских частей.

Пишите письма, посылайте открытки, всегда радуйте наших защитников Родины!