В бакинских детсадах могут внедрить важное новшество - ПОДРОБНОСТИ
В детских садах города Баку может появиться система индивидуального видеонаблюдения, сказал Trend член правления MiMobile (официальный дистрибутор продукции Xiaomi в Азербайджане) Джумшуд Алиев, передает Day.Az.
По словам Д.Алиева, пока данный сервис находится на стадии тестирования и в зависимости от успешности тестов сервис будет предложен столичным детским садам.
"Речь идет об установке в детских садиках 360-градусных камер, чтобы каждый родитель мог в любое время посредством смартфона видеть, чем занимается его ребенок. При желании можно будет общаться с ребенком удаленно", - сказал Д.Алиев.
Подготовительные работы по проекту, как сказал Д.Алиев, будут проведены до сентября, и по мере того как проект обретет масштабный характер, он будет предложен мобильным операторам.
"Родители смогут получить доступ к камерам посредством специального iOS и Android дистрибутива. Установка камер в детских садах будет осуществляться платно. Пользоваться же ими родители смогут на бесплатной основе. Кроме того, плата может взиматься в том случае если потребуется хранение данных", - сказал Д.Алиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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