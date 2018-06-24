В бакинских детсадах могут внедрить важное новшество - ПОДРОБНОСТИ

В детских садах города Баку может появиться система индивидуального видеонаблюдения, сказал Trend член правления MiMobile (официальный дистрибутор продукции Xiaomi в Азербайджане) Джумшуд Алиев, передает Day.Az.

По словам Д.Алиева, пока данный сервис находится на стадии тестирования и в зависимости от успешности тестов сервис будет предложен столичным детским садам.

"Речь идет об установке в детских садиках 360-градусных камер, чтобы каждый родитель мог в любое время посредством смартфона видеть, чем занимается его ребенок. При желании можно будет общаться с ребенком удаленно", - сказал Д.Алиев.

Подготовительные работы по проекту, как сказал Д.Алиев, будут проведены до сентября, и по мере того как проект обретет масштабный характер, он будет предложен мобильным операторам.

"Родители смогут получить доступ к камерам посредством специального iOS и Android дистрибутива. Установка камер в детских садах будет осуществляться платно. Пользоваться же ими родители смогут на бесплатной основе. Кроме того, плата может взиматься в том случае если потребуется хранение данных", - сказал Д.Алиев.