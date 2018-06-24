Состоялись похороны министра оборонной промышленности Явера Джамалова - ФОТО

Состоялись похороны министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова, который скончался накануне вечером.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Похороны проводились в Баку, в доме, где жил Я.Джамалов.

На церемонии присутствовали государственные и правительственные чиновники, депутаты и общественные деятели, а также родственники покойного министра.

Джамалов был похоронен на Шувелянском кладбище.

Отметим, что Явер Джамалов долгое время страдал от тяжелой болезни.

Я. Джамалов родился 17 октября 1949 года в селе Чолбешели Сабирабадского района. В 1972 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии.

1972 - оператор департамента добычи нефти и газа "Сиязенефть";

с 1972 по 1989 год работал в отделе по добыче нефти и газа "Ширваннефти" в качестве оператора, инженера, старшего инженера, начальника отдела, начальника смены, заместителя главного инженера, а также главным инженером ОГПД;

с 1989 по 1995 год был начальником департамента добычи нефти и газа "Ширваннефть";

с 1995 по 2003 год - генеральный директор производственного объединения "Нефтедобычи на суше";

с 2003 по 2006 год он был генеральным директором производственного объединения "Азнефть".

Был назначен министром оборонной промышленности указом Президента Азербайджанской Республики от 18 марта 2006 года и переназначался на эту должность трижды за последние годы.

В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева, 16 октября 2009 года Я. Джамалов был награжден орденом "Şöhrət" за его вклад в экономическое развитие страны.